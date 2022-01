Sebastião Salgado diz que cadernos da Folha foram marco para seu trabalho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fotógrafo Sebastião Salgado afirmou no programa de entrevistas do UOL nesta quinta que os cadernos especiais que a Folha publicou com suas fotografias da Amazônia estão entre seus trabalhos mais importantes.

"O conjunto dessa publicação foi a maior cobertura que já se fez sobre as comunidades indígenas do Brasil, foi feita pela Folha de S.Paulo, foi colossal", afirmou ele, que participou da conversa com o colunista do UOL Jamil Chade e o jornalista Leão Serva, que acompanhou as expedições pela Amazônia.

"Para mim, foi das coisas mais bonitas do meu trabalho de fotógrafo. Uma coisa é sua fotografia ser publicada em tamanho de revista é bonitinho, num livro e tudo, mas num jornal, quando você vê abre aquela página grande no papel, uma foto com uma dupla página, é impactante, é colossal. E os textos que o Leão [Serva] fez são maravilhosos. Acho que nós fizemos uma coisa de que vamos ter um grande orgulho até o fim da nossa vida."

Salgado traz para o Sesc Pompeia, em São Paulo, a mostra com a série de imagens que fez na floresta amazônica em fevereiro. A exposição, que teve seus planos alterados em razão da Covid, já passou por Londres, Roma e Paris.

Em entrevista à Folha, o fotógrafo disse que tem esperança de que suas fotografias traduzam a generosidade que ele encontrou na Amazônia, que ele considera um verdadeiro paraíso.

"A minha maior curiosidade, ainda nos anos 1980, era em relação ao ser humano que eu ia encontrar dentro da floresta amazônica, e que era um ser humano que eu imaginava muito diferente de mim", diz ele. "Mas descobri imediatamente que elas eram exatamente como eu. Tudo o que era sério e essencial para mim era sério e essencial para eles." Leia a entrevista completa aqui (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/01/sebastiao-salgado-diz-que-funai-voltara-a-ser-ela-mesma-apos-bolsonaro.shtml).