Encontro de Leituras de fevereiro discute poesia de Ana Luísa Amaral

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Encontro de Leituras, promovido pela Folha de S.Paulo e pelo jornal português Público, se dedica pela segunda vez à poesia desde a sua criação, em dezembro de 2020. Ana Luísa Amaral, vencedora do Prêmio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana de 2021, discutirá com leitores seu livro "Lumes" em 8 de fevereiro, a partir das 19h de Brasília (22h de Lisboa).

O volume, publicado em 2021 pela Iluminuras, reúne os poemas de "What's in a Name", lançado em 2017 em Portugal pela Assírio & Alvim, e outros até então inéditos no Brasil.

A edição brasileira também inclui um posfácio de Fernando Paixão, escritor e professor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. "Não será exagero, portanto, considerar estes lumes como uma verdadeira cartografia de sensações. As faíscas podem ser acionadas por um objeto, um fato passado ou coisa qualquer, para depois incendiarem uma compreensão que repercute necessariamente o tempo e o lugar da poeta. Dessa maneira, os poemas funcionam como ilhas de atenção e de meditação", escreve.

O debate com a autora acontece via Zoom, neste link (https://us06web.zoom.us/j/86345699958) ou na reunião 863 4569 9958. A senha de acesso é 553074. A participação é gratuita.

Ana Luísa Amaral, autora de tese de doutorado sobre a poetisa norte-americana Emily Dickinson, foi professora associada da Faculdade de Letras do Porto e é membro da direção do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, da Universidade do Porto.

A autora escreveu mais de 30 livros, incluindo obras de poesia, ficção, ensaio e teatro, e teve títulos traduzidos e lançados em mais de 12 países, entre os quais Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido. Amaral também desenvolve pesquisas nas áreas de estudos feministas, de gênero e queer e poéticas comparadas.

O Encontro de Leituras acontece mensalmente, sempre às segundas terças-feiras do mês, e é coordenado por Eduardo Sombini, jornalista da Folha de S.Paulo e apresentador do podcast Ilustríssima Conversa, e Isabel Coutinho, responsável pelo Leituras, site do Público dedicado aos livros.

O evento discute romances, ensaios, memórias e outras obras na presença de um escritor ou um especialista convidado e busca reunir leitores de língua portuguesa de diversos países.

Já participaram do Encontro de Leituras Giovana Madalosso, Paulina Chiziane, José Eduardo Agualusa, Tatiana Salem Levy, Afonso Cruz, Laurentino Gomes, Fernanda Torres, Afonso Reis Cabral, Jeferson Tenório, Marília Garcia, José Luís Peixoto, Nádia Battella Gotlib, biógrafa de Clarice Lispector, Valter Hugo Mãe e Ondjaki.