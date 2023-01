Scooby rebate Piovani após processo por superexposição dos filhos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O surfista e ex-BBB Pedro Scooby, de 34, se manifestou, na tarde de hoje, para informar que entrou com uma ação contra a atriz Luana Piovani, 46, para "preservar a exposição dos filhos" na internet. Por nota, o atleta informou que o assunto não poderá mais ser discutido nas redes sociais.

"A assessoria jurídica do atleta Pedro Scooby esclarece que o mesmo recorreu à Justiça brasileira para que a privacidade dos filhos seja preservada, evitando a exposição internacional dos menores e pondo em risco o melhor interesse da criança e adolescente", diz a nota, postada por ele nos stories do Instagram.

No vídeo postado na internet, Piovani declarou que o ex quer impedir de que ela exponha os problemas vividos sobre o futuro dos filhos Dom, 10, Bem e Liz, 7 -como discussão do valor de pensão.

A equipe de Pedro Scooby deixou claro que a artista está impedida de voltar a mencionar questões da vida participar dos filhos na internet sob risco de multa.

"Reconhecendo o risco aos menores da superexposição, o Judiciário Brasileiro proferiu decisão, em 18.01.23, proibindo a postagem de novos vídeos, vedando que se faça "qualquer postagem, por qualquer mídia social, que contenha alusão, direta ou implícita, ao nome do autor e/ou ao nome do autor correlacionado ao nome dos filhos em comum", devendo o conflito ser resolvido em âmbito familiar", cita a nota do atleta.

Pedro Scooby, no entanto, não explicou por qual motivo anexou no processo fotos nuas da ex-mulher, segundo ela revelou ao público em vídeo de desabafo. Ele também não se manifestou se tem o interesse de brigar pela guarda das crianças.

CONFIRA A NOTA DE ESCLARECIMENTO DE PEDRO SCOOBY:

"A assessoria jurídica do atleta Pedro Scooby esclarece que o mesmo recorreu à justiça brasileira para que a privacidade dos filhos seja preservada, evitando a exposição internacional dos menores e pondo em risco o melhor interesse da criança e adolescente.

Reconhecendo o risco aos menores da superexposição, o Judiciário Brasileiro proferiu decisão, em 18.01.23, proibindo a postagem de novos vídeos, vedando que se faça "qualquer postagem, por qualquer mídia social, que contenha alusão, direta ou implícita, ao nome do autor e/ou ao nome do autor correlacionado ao nome dos filhos em comum", devendo o conflito ser resolvido em âmbito familiar.

O descumprimento da decisão judicial implica, além da multa, em desrespeito ao Judiciário brasileiro como instituição do estado democrático de direito e ignora os efeitos noviços da superexposição dos menores. Não é verdade, portanto, que Pedro Scooby não se socorrerá da justiça brasileira e dos mecanismos legais de proteção da vida privada dos seus filhos, assegurando seu bem-estar e dignidade.

O diálogo, o espirito de cooperação e o senso de responsabilidade com a exposição na internet são ferramentas indispensáveis para dirimir o conflito, preferencialmente de forma amigável, preservando a intimidade e privacidade dos menores."