Dedé Santana e Didi querem voltar aos cinemas

Dedé também comemorou sucesso no teatro fora da comédia. "O Alexandre Borges [ator e diretor] me chamou para uma peça chamada 'Palhaços'. Eu ganhei o prêmio 'Aplauso Brasil' e o [título] de 'Embaixador da Cultura'. Nunca pensei na minha vida ganhar um prêmio fazendo um papel dramático", disse.

O ator contou a novidade a Ronnie Von no programa "Manhã do Ronnie" (RedeTV!) desta quinta-feira (26).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.