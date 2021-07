Scarlett Johansson está grávida do segundo filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Scarlett Johansson, 36, está esperando o primeiro filho com o marido, o comediante Colin Jost, 36, do Saturday Night Live, segundo o Page Six. Ela é mãe de Rose Dorothy Dauriac, 6, do relacionamento anterior com o jornalista francês Romain Dauriac.

Fontes disseram ao Page Six que o bebê deve nascer em breve e que o casal está emocionado. "Scarlett está grávida, mas tem mantido tudo muito quieto. Ela tem se mantido muito discreta." Os rumores sobre a gravidez da atriz começaram em junho, após ela faltar a vários eventos presenciais de lançamento do longa "Viúva Negra". Em vez disso, a atriz fez aparições promocionais via Zoom e apareceu virtualmente no "Tonight Show" para conversar com Jimmy Fallon.

"Ela não tem dado muitas entrevistas ou ido a eventos para promover 'Viúva Negra', o que é surpreendente, já que é um grande lançamento da Marvel Disney e ela é a estrela e produtora executiva", disse a fonte.

A atriz não compareceu a uma exibição do longa nos Hamptons, em Nova York (EUA), na sexta-feira (2), seguida de uma festa na casa de Mariska Hargitay. O casal tem uma casa na região.

"Scarlett geralmente passa grande parte do verão em Amagansett e Montauk. Você costuma vê-la passeando com os cachorros na praia ou tomando café. Mas neste verão parece que ela está deliberadamente tentando se manter discreta", disse a fonte.

A atriz também não participou dos eventos de "Viúva Negra", em Nova York, Los Angeles e Londres.