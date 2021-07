No Limite: Kaysar é o nono eliminado do reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kaysar recebeu a maioria dos votos dos participantes da nova equipe Jandaia e foi eliminado do reality show No Limite (Globo). Com isso, ele está fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil.

"Aprendi muitas coisas, como cortar lenha, a ter mais paciência e dividir mais coisas com as pessoas. Dar valor a minha cama, água, banheiro e a vida de verdade", disse o sírio.

Nesta etapa do jogo, os oito participantes descobriram que as tribos Calango e Carcará iriam se desfazer. Eles se tornaram uma única equipe: Jandaia. Antes disso, as duas equipes participaram de um último desafio.

As equipes tiveram que arrastar caixas, montar uma frase e subir em uma torre. A equipe Carcará terminou o desafio primeiro. No final da prova, Zulu e Viegas conquistaram o colar da imunidade ao escolherem as caixas premiadas.

Após o primeiro desafio, os participantes confraternizaram com um banho no mar, colocaram o papo em dia, comemoraram a chance de compartilhar itens como tesoura, pente e machadinho. Eles também conheceram o novo acampamento da equipe.

Jéssica, ex-integrante da tribo Calango, desabafou para Paula, da Carcará, que houve uma separação de grupos e ela não quis se juntar. "Eu e Kaysar, a gente está meio estranho. Ele veio conversar comigo esses dias, mas por quê? Porque apertou, né?", disse Jéssica.

Mesmo com a formação de uma única tribo, os competidores da antiga Carcará não abandonaram o espírito de equipe. "O plano é Carcará até a final. Apesar de ter juntado, o afeto que a gente já tem um pelo outro é muito grande", disse Zulu para Viegas.

Antes de serem votados no Portal da Eliminação, os outros seis competidores tiveram a chance de conquistar a última imunidade. Carol Peixinho ganhou a prova que exigia paciência, equilíbrio e muita concentração.

Os competidores tiveram que montar a palavra "imunidade" em uma pilha de peças de madeira sobre uma plataforma instável equilibrada por uma corda. Paula e Jéssica quase venceram a prova, mas desequilibraram e tiveram que recomeçar. Carol Peixinho se saiu melhor e garantiu a imunidade.