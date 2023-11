SBT confirma contratação de Regina Volpato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Regina Volpato, 55, está de casa nova. Agora, ela faz parte do time do SBT. Segundo comunicado da emissora, ela assinou um contrato "para um novo projeto com a sua cara".

"Estou muito feliz em voltar a fazer parte da família SBT e contente com o novo desafio", disse Regina no comunicado.

Em julho, após cinco anos à frente do Mulheres, Regina deixou a TV Gazeta. A apresentadora recusou a proposta de redução salarial feita pela direção da emissora, braço da Fundação Cásper Líbero. A rescisão foi assinada no início daquele mês.

Em contato com a reportagem Volpato disse que o acordo "foi muito tranquilo". "Não houve alteração no meu comportamento. Para mim foi a coisa mais simples do mundo: eles me propuseram uma redução de 20% e eu disse que não conseguiria. Não consigo fazer o programa por menos do que faço hoje, que já é um valor abaixo do mercado", contou na ocasião.

No SBT, Regina fez sua primeira passagem entre 2004 e 2008 quando comandou a primeira fase do Casos de Família. Na emissora, ela também levava ao público os acontecimentos da casa de ensaios do reality show Protagonistas de Novelas e comandou ao lado de João Marcelo Bôscoli a transmissão do Grammy Latino 2005.