Defesa de Britney Spears acusa pai da artista de seguir com assédios na Justiça

"Com base em princípios jurídicos fundamentais e em evidências contundentes que demonstram que ele [Jamie Spears] não tem direito e nunca mais receberá US$ 1 de sua filha, ele continua a assediá-la, usando o sistema judicial para isso", escreveu o advogado de Britney à justiça.

Mathew Rosengart, advogado da princesa do pop, apresentou um documento de 130 páginas no dia 26 de outubro pedindo à juíza para que Britney não pague mais nada ao pai. No documento, Rosengart afirma que Jamie Spears tem feito uma "campanha de grandes mentiras" desde a sua suspensão como tutor da filha.

