Saulo espanta frio no Ibirapuera com hits da Banda Eva no Festival Turá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo ficou menos fria no festival Turá com o show de Saulo, que foi vocalista da Banda Eva até 2013, quando deixou o grupo para seguir carreira solo. Começou com "Raiz de Todo Bem", um dos seus sucessos, que fez o público correr para se aglomerar em frente ao palco. Logo as pessoas tiraram as jaquetas para pular e dançar.

Emendou em "Eva", hit da Banda Eva, um dos clássicos da música pop brasileira —e um coringa para qualquer show. Com ela, Saulo conquistou a plateia, que se manteve empolgada do início ao fim do show, mesmo entre as canções mais desconhecidas.

Na metade final do show, convidou o artista Luiz Caldas, que tem carreira intrínseca à história do axé. Juntos cantaram "Haja Amor" e "Frevo Mulher".

As pessoas na área VIP não pulavam tanto, mas olhavam para o palco —diferente do que aconteceu no show de Lenine, que cantou para um público que ficou de costas, se fotografando, no sábado, quando o festival começou no parque Ibirapuera. Além dele, se apresentaram artistas como Seu Jorge e a banda Só pra Contrariar.

Antes de Saulo, no início da tarde, o Turá recebeu Gabriel O Pensador e Samuel Rosa, que dedicou boa parte do show às músicas do Skank, banda da qual foi vocalista até dois anos atrás, quando o grupo se desmanchou após uma turnê de despedida.

O Turá segue neste domingo com shows de Raça Negra e da cantora Gloria Groove, que deve cantar músicas dos seus recentes álbuns de pagode.