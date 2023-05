'Saudade dilacerante', diz Roberto de Carvalho em mensagem para Rita Lee

Famosos e fãs de Rita Lee compareceram ao velório da rainha do rock nacional no Planetário do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira (10). Os três filhos de Rita Lee, Beto, 46, João, 44, e Antônio, 42, fizeram questão de agradecer aos fãs nos momentos finais do velório dela e fizeram gestos com o coração aos admiradores da artista.

