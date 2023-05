Mc Mirella está grávida de seu primeiro filho com Dynho Alves

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A funkeira MC Mirella está grávida. Em post nas redes sociais na noite desta quinta-feira (11), a artista confirmou os rumores de que está esperando uma criança com Dynho Alves, também funkeiro. O casal mostrou o exame de gravidez e falou sobre a expectativa para o nascimento do bebê, sem informar datas.

"Senti mudanças no meu corpo", afirmou Mirella, no início do vídeo. "Não planejava ser pai agora, nada foi planejado", completou Dynho, em outro trecho. "Ficamos felizes com a novidade, que o nosso bebê seja um novo começo para nós."

A confirmação veio após um longo dia de suspeitas. Durante a tarde, MC Mirella fez publicações dançando e exibindo a barriga, ironizando os rumores. Nos últimos dias, ela foi vista fazendo diversos exames.

O casal tinha rompido o casamento em julho do ano passado, após estremecerem a relação devido ao comportamento de Dynho em A Fazenda. Meses depois, Mirella participou do reality De Férias com o Ex, em que viveu cenas picantes.