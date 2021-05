Sarah Andrade sonha ser apresentadora e diz que Gil é presente para vida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Big Brother Brasil 21 chega ao fim nesta terça-feira (4) deixando para trás um punhado de protagonistas e trajetórias incríveis. Sarah Andrade, 29, é um desses destaques, tendo sido, ao longo do jogo, anônima, amiga, estrategista, favorita e até vilã.

Para Sarah, uma trajetória intensa. "Como eu sempre fui", avalia ela em conversa com o F5. "Eu me entreguei ao jogo, fui sincera e leal ao que senti. Erros e acertos fazem parte da vida. Eu fui eu mesma, mas considerando estar em um jogo, me entreguei."

Brasiliense, filha única de mãe negra e mineira e de pai branco e nordestino, ela entrou no BBB após várias tentativas. Chegou de mansinho, mas logo mostrou uma grande visão de jogo. Se tornou estrategista, com um quê de espiã, e virou favorita ao prêmio.

"Consegui ler bem os participantes e o jogo, segui minha intuição e consegui indicar pessoas importantes no momento do jogo. Minha aliança com o Gil [Nogueira, 29] também foi algo muito positivo para mim, porque é uma amizade para a vida", recorda ela agora.

O fato é que o fôlego acabou antes do fim do programa. Eliminada após dois meses na casa mais vigiada do Brasil, Sarah mesma diz que errou ao julgar seus colegas de confinamento. "Não consegui ver o jogo com a mesma percepção", avalia.

Vieram desentendimentos, discussões, mágoas. Sarah rompeu com a então amiga Juliette Freire, 31, se sentiu traída pelo aliado Rodolffo Matthaus, 32. Mas garante que agora está tudo no passado. Quer amizade com todos que passaram pelo reality.

"Saí do programa muito a flor da pele e magoada. Mas passou e eu realmente não tenho mágoa de ninguém. Gosto de todos, respeito a história de cada um e desejo que sejam todos muito felizes e tenham sucesso. Sim, quero ser amiga de todo mundo."

Sarah conta que conversou com a maioria dos participantes já eliminados, mesmo que por mensagem, e aqueles com quem ainda não conversou foi apenas por falta de tempo mesmo. Já entre os que permanecem no jogo, ela diz que todos são merecedores.

SONHOS E ESTUDOS

Hoje, Sarah já tem um mês de pós-BBB e com muitos frutos colhidos e sonhos ainda maiores a serem conquistados. Deixou a casa dos pais em Brasília rumo a São Paulo, e assumiu de vez a carreira de influenciadora -antes era consultora de marketing digital.

"Agora é cada vez mais me dedicar a isso. Quero agir com responsabilidade com cada um dos mais de 8 milhões de seguidores que tenho hoje no Instagram", afirma ela, que deixou para trás o sobe e desce de seguidores da época do reality.

Sarah conta que se surpreendeu com a quantidade de fake news que inventaram sobre ela enquanto estava no programa. Houve até mesmo o uso de disparos automáticas (robôs) de comentários negativos, e uma equipe jurídica teve que ser acionada.

"Mas quando eu saí do programa os ataques diminuíram. Resolvi me apegar aos bons comentários e aos fãs que estão me apoiando e me dando carinho. São muitas pessoas boas comigo e eu sou muito grata a elas, isso que está importando agora."

Mas os planos de Sarah não param por aí. Ela afirma que quer estudar e se preparar para as oportunidades. "Com certeza quero construir uma carreira [artística], esse sempre foi o meu sonho", diz. "Tenho muita vontade em trabalhar como apresentadora."

ATAQUES E PANDEMIA

Entre ataques, unfollows e fake news que enfrentou assim que deixou o programa, Sarah teve que lidar ainda com as críticas por declarações que ela mesma avalia como negativas e afirma se arrepender de ter feito no programa, envolvendo a pandemia.

A consultora de marketing digital afirma que não imaginava a repercussão que suas falas estavam ganhando do lado de fora da casa, como quando disse que foi a festas na pandemia e quando debochou das medidas de isolamento social.

"Não me orgulho [das declarações], porque ofenderam muita gente. Jamais quis desrespeitar a pandemia, falei de lugares que fui no final do ano, que estavam liberados, mas a maneira como falei foi muito ruim. Só quero me desculpar e aprender."

Segundo ela, ninguém do BBB 21 tinha consciência da situação da pandemia durante o confinamento, que estava pior que antes da entrada deles no programa. "Foi muito ruim sair e ver o Brasil passar por toda essa crise, ninguém lá dentro imagina isso."