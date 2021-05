Leigh-Anne Pinnock, do Little Mix, anuncia primeira gravidez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Leigh-Anne Pinnock, 29, do grupo britânico Little Mix, anunciou nesta terça (4), por meio de suas redes sociais, que está grávida do seu primeiro filho. No Instagram, ela publico fotos de um ensaio em que exibe a barriga de gestante. Em uma das imagens, ela está ao lado do noivo, o jogador de futebol Andre Gray.

"Nós sonhamos com este momento por muito tempo e não podemos acreditar que esse sonho está finalmente se tornando realidade... Mal podemos esperar para te conhecer", escreveu ela na legenda das fotos.

As colegas do Little Mix comentaram a novidade. "Não consigo parar de olhar essas fotos. Você é uma visão. Parabéns, minha bela irmã", disse Perrie Edwards. "Te amo muito, olha essa família", escreveu Jade Thirlwall.