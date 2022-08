Sandy homenageia Olivia Newton-John com versão de música de 'Grease'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Sandy, 39, publicou um vídeo ao lado de seu irmão, Júnior, 38, em homenagem a atriz e cantora Olívia Newton-John, que faleceu nesta segunda-feira (8), aos 73 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada, porém, a artista enfrentava um câncer nos últimos anos.

"A Olívia Newton-John foi uma grande referência na minha infância. Inclusive, meus pais escolheram meu nome por causa da personagem Sandy, do filme 'Grease'", escreveu ela, relembrando o clássico dos anos 1978 estrelado por Newton-John.

Sandy compartilhou um vídeo da apresentação da música "Tô Ligado em Você", uma versão para "You're The One That I Want", da trilha sonora do filme musical. "Aqui um trecho de uma música do filme que eu e meu irmão gravamos em português no nosso terceiro disco. Meu eterno carinho e admiração por essa grande artista. Que ela esteja em paz", completou.

A atriz e cantora foi inicialmente diagnosticada com câncer de mama em 1992. Em maio de 2017, ela anunciou que após 25 anos de remissão a doença havia retornado e se espalhado para a região lombar. Em 2013, ela ainda havia descoberto um tumor no ombro. Desde então, Newton-John fazia tratamentos com radioterapia e ervas medicinais, incluindo o uso de óleo de cannabis.

Seu par romântico em "Grease", John Travolta usou as redes sociais para lamentar a morte. "Minha querida Olivia, você deixou todas as nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. Eu te amo muito. Nós te veremos na estrada, onde estaremos juntos novamente. Seu Danny, seu John", escreveu o ator, citando o nome de seu personagem no longa.