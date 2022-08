Entrevista de Bolsonaro ultrapassa os 550 mil espectadores

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com mais de cinco horas de duração, a entrevista de Jair Bolsonaro (PL) ao Flow Podcast na noite desta segunda-feira (8) foi acompanhada em média por 500 mil pessoas. Entre 21h e 22h, o número de espectadores assistindo a transmissão chegou a passar de 550 mil.

O número de pessoas assistindo a transmissão bateu o recorde da entrevista que Luiz Inácio Lula da Silva deu em dezembro de 2021 ao PodPah. No momento de pico, um pouco mais de 292 mil pessoas acompanharam a entrevista ao canal do ex-presidente e candidato do Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais de outubro.

Além de quebrar o recorde de Lula, a transmissão ao vivo da conversa com Bolsonaro ao Flow deixou para trás a entrevista de Mano Brown também no Podpah, que até então era uma das mais assistidas. Ela chegou a reunir 336 mil espectadores no maior pico de audiência.

Jair Bolsonaro foi o segundo candidato à presidência a ser entrevistado pelo apresentador Igor Coelho. Ciro Gomes (PDT) esteve no programa em junho e conversou por quase cinco horas e aproximadamente 200 mil pessoas em média acompanharam ao vivo.

No Twitter, as expressões relacionadas a participação de Bolsonaro na rede ficaram por horas no topo dos assuntos mais comentados.