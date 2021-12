Sammy Lee estreia filme com cenas quentes e diz que Pyong pode ter ciúme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora já se considere uma artista desde sempre, Sammy Lee, 23, fará a sua estreia como atriz em um filme com direito a cenas picantes. Em "Secrets", que deverá ser lançado entre julho e agosto de 2022 em alguma plataforma de streaming ainda em negociação, a atriz contracenará com Emiliano Ruschel, diretor e protagonista do longa.

De acordo com ela, o filme explora a sensualidade de uma maneira menos óbvia e explícita, o que para ela se torna mais interessante. "A mulher não precisa se enquadrar em certos tipos de padrões para ser bonita, sexy ou desejada. No momento em que se percebe isso, é possível entrar no personagem de corpo e alma. A equipe me deixou muito confortável", afirma em entrevista à reportagem.

Esposa do mágico e hipnólogo Pyong Lee, 29, com quem tem o pequeno Jake, de 1 ano e 10 meses, Sammy revela que talvez o marido, com quem reatou recentemente o casamento após uma crise conjugal, pode se sentir enciumado ao ver as cenas de sua personagem Angel.

"Talvez (risos). Mas ele me apoia muito. Em todo relacionamento onde pelo menos uma das partes é ator, é preciso ter uma conversa, deixar a outra pessoa se sentir respeitada e ouvida. Quando tudo é combinado, não vejo problema", explica.

O enredo do filme gira em torno da história de Noah (Emiliano) e Naomi (Danni Suzuki). O rapaz é um suíço e conhece a brasileira nos Estados Unidos por quem se apaixona. Após o casamento, a vida parece ser perfeita. Porém, quando ambos vão para uma casa em Passo Fundo (RS), fica evidente que na relação há sinais de violência, abusos e traições por parte do homem.

O ator Emiliano Ruschel conta mais detalhes da narrativa e sobre os temas que serão abordados. "Vão aparecendo flashbacks e percebemos que há alguns segredos entre eles também. Uma questão que a gente fala é o aborto, com a personagem da Danni, e a minha sequência picante com a Sammy, que é um relacionamento fora do casamento", conta.

Na visão do ator e diretor, o longa tem como uma das propostas levar a uma reflexão sobre os relacionamentos, sobre como devemos fazer concessões no amor e nos doar.

O filme é todo em inglês. Apesar de não ser fluente, Sammy estuda o idioma e foi descoberta e chamada para participar do roteiro depois que o próprio Emiliano viu um vídeo dela cantando em outra língua.

"Ela tem energia, personalidade, é uma estrela mesmo. O perfil dela se encaixava com o da personagem. Tom de pele, tom de cabelo além de fotografar bem jovem. Guerreira, batalhadora, vencedora. Tivemos até a presença do Jake no set que já virou o nosso mascote", aponta o ator e diretor.

Na opinião de Sammy, outro fator que a deixou preparada para encarar o papel foi sua paixão por se expressar e pelo desejo da mãe que sempre viu potencial nela. "Ela me colocou em diversas oficinas públicas de teatro para desenvolver esse meu lado expressivo. Desde criança, sempre via os filmes, livros, novelas e grandes shows como uma espécie de mundo paralelo. Poder fazer isso é algo que me agrada bastante", reflete.

Mas a nova oportunidade pontual não deverá ser vista como algo único. Sammy diz que pretende continuar fazendo alguns cursos e workshops e até que já tem recebido convites para outros trabalhos mais duradouros após "Secrets". Ela afirma ter como espelhos nomes como Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, Agatha Moreira e Juliana Paiva.

O bom andamento das produções no streaming também é um fator motivacional. "Percebo com essa plataforma uma valorização do nosso trabalho. E existe o teatro também. Não vou me prender a um desejo, pois isso pode acabar me limitando. Quando um novo personagem certo chegar, não vou deixar ela fugir", emenda a atriz.

A chegada do primeiro filho, Jake, mudou por completo a vida de Sammy Lee, mas ela só foi perceber isso após algum tempo. Quando ele chegou ao mundo, Pyong ainda participava do Big Brother Brasil 20 (Globo), e a ausência do pai por algumas semanas a fez ficar ainda mais ligada ao bebê.

"Não consigo mais imaginar a minha vida sem o Jake. Ele trouxe uma alegria visceral para minha vida. A gravidade altera quando nos tornamos mães. É o nosso filho quem nos puxa para o chão. As responsabilidades aumentaram, a falta de sono também (risos)", avalia.

Sammy diz que tudo tem valido a pena e que "o sorriso dele parece o remédio para todos os problemas do mundo".

Mas não foi apenas o BBB que atrapalhou, de certa forma, os planos da família Lee no nascimento do herdeiro e a rotina de modo geral. Depois que Pyong entrou no reality Ilha Record (Record), tudo pareceu desmoronar.

A atriz havia anunciado em julho o fim do casamento após a divulgação de um teaser do programa dar a entender que o marido a tinha traído durante as gravações.

Porém, quando o reality show foi ao ar, foi mostrado que ele resistiu às investidas da argentina Antonela Avellaneda, 38, durante o confinamento, apesar de ter se deitado com ela embaixo do edredom. Mesmo assim, Pyong e Sammy permaneceram separados por algum tempo.

Em outubro, a influenciadora resolveu dar mais uma chance a ele, que pediu desculpas pelos erros e prometeu mudar. Na ocasião, Sammy disse que "preferia fracassar estando com a minha família do que prosperar sem ela".

E todo esse turbilhão de emoções acarretou elogios, mas também críticas de pessoas a internet pela postura de Sammy.

"As redes sociais se tornaram uma ferramenta de trabalho, então não tem como fugir. Mas 15 segundos podem não ser o bastante para explicar uma história completa, e sei que a internet é expert em te julgar por apenas 15 segundos de sua vida", emenda Sammy.

Desde que tudo aconteceu, ela resolveu começar a filtrar tanto o conteúdo que posta quanto os comentários que podem chegar até ela. "É preciso focar o positivo, pois existem pessoas boas na internet. Tento sempre ceder minha atenção para elas e deixar a negatividade e o julgamento de lado", conclui.