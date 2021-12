Nheengatu, língua sob ameaça na Amazônia, merecia um filme melhor

Por outro lado, as imagens do rio Negro captadas pela equipe de Barahona durante o dia e à noite são formidáveis. É uma ironia que um filme dedicado a uma língua cresça justamente quando se expressa sem palavras.

Aliás, o filme parece mais atento aos dilemas da fé do que da língua, mas mesmo nessa seara não apresenta surpresas e nem sequer se aproxima da complexidade do assunto, como faz "Ex-Pajé" (2018), de Luiz Bolognesi.

Alguns momentos são apenas triviais, outros são curiosos, mas a abordagem raramente vai além das águas rasas. Um contraponto é a participação de um idoso que, enquanto rema sua canoa, conta a história de um deus transformado em gafanhoto. Ele está entre os poucos personagens ligados à espiritualidade dos antepassados. As religiões cristãs, especialmente as evangélicas, são predominantes na região.

Um idioma antes dominante num território enorme e hoje talvez nos seus últimos suspiros é um tema fecundo para um documentário. Pode interessar a quem gosta de linguística e história do Brasil. No entanto, "Nheengatu", dirigido pelo português José Barahona, não faz jus à riqueza do assunto.

O nheengatu era muito falado na região até o século 18, quando foi proibido pelo rei de Portugal, mas se manteve vivo ao longo dos dois séculos seguintes. Hoje, no entanto, o idioma definha --está "severamente ameaçado", segundo o Atlas de Línguas em Perigo da Unesco. Há cerca de 6.000 falantes, especialmente em comunidades às margens do rio Negro na Amazônia brasileira e também na Colômbia e na Venezuela.

FOLHAPRESS - O nheengatu, também chamado de língua geral, se consolidou ao longo dos séculos 16 e 17 na Amazônia. Vem, grosso modo, da união do vocabulário tupi com a gramática da língua portuguesa e servia como forma de comunicação entre índios e jesuítas durante a colonização.

