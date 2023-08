Saiba como ver o festival Doce Maravilha online com shows de Caetano e Emicida

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Doce Maravilha, que ocorre neste final de semana no Rio de Janeiro, pode ser visto também por quem está longe da cidade pela internet. O canal do YouTube Bonus Track transmite o evento ao vivo neste link: https://www.youtube.com/watch?v=cNLQqU07rKo

Neste sábado, dia 12, se apresentam artistas como Adriana Calcanhotto, Margareth Menezes e Emicida, que convida Maria Rita para seu show. O destaque do dia é a apresentação que une Gilberto Gil à banda BaianaSystem.

No domingo (13), vão ao festival, que ocorre no Aterro do Flamengo, na Marina da Glória, os cantores João Gomes, Liniker e Péricles. O principal show é de Caetano Veloso, que celebra os 50 anos do seu disco "Transa" em parceria com Jards Macalé.

