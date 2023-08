Globo mantém contrato de Monica Iozzi mesmo com saída de 'Elas por Elas'

Your browser does not support the video tag.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Mesmo fora do time de protagonistas do remake de "Elas por Elas", que estreia em setembro, a atriz Monica Iozzi não teve seu contrato rescindido pela Globo. A TV decidiu manter o acordo que tem com Monica, que é por obra certa, até a previsão do final da trama, prevista para terminar em março de 2024.

Ao todo, "Elas por Elas" terá 161 capítulos. Com estreia marcada para o dia 25 de setembro, ela chegará ao fim em 29 de março --quando será finalizado o acordo com a ex-CQC e com praticamente todas as outras protagonistas. É o caso de Maria Clara Spinelli, Karine Teles e Isabel Teixeira, por exemplo. A exceção é Deborah Secco, que tem acordo fixo com a empresa válido até dezembro.

A Globo decidiu manter o contrato por entender que Monica se afastou por motivos de saúde --ou seja, um problema de força maior. Não é a primeira vez que Monica Iozzi tem problemas de saúde em trabalhos na Globo, e há relatos de situações difíceis com trabalhos desde a época em que ela era humorista da Band. Oficialmente, a Globo afirma que a saída de Monica se deu por "readequações artísticas".

Por causa da saída de Monica Iozzi de "Elas por Elas", a emissora jogou uma semana de gravações para divulgação da trama feitas pela atriz fora. A sua substituta será Mariana Santos. A Globo chegou a buscar opções no mercado.

Paloma Duarte, Maria Clara Gueiros e Katiuscia Canoro foram sondadas pela emissora. No entanto, optou-se por alguém que já tem contrato fixo com a casa para acelerar processos e não atrasar a produção. Além disso, Paloma Duarte, que era a primeira opção, não tinha agenda para atender a novela.

Procurada pelo F5, a assessoria de Monica Iozzi não comentou o assunto. Em entrevista ao Gshow no fim de semana, Monica confirmou brevemente que não teve seu contrato rescindido.