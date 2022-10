Saiba como pedir reembolso de ingressos para shows do Coldplay adiados em SP e RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muita gente foi pega de surpresa ao saber do adiamento dos shows que o Coldplay faria em São Paulo e no Rio de Janeiro em outubro, após sua passagem apoteótica pelo Rock in Rio no mês passado.

As oito apresentações foram remarcadas para março do ano que vem. Quem não conseguir ir aos eventos nas novas datas terá direito a reembolso, com a taxa de serviço inclusa, segundo a Eventim, plataforma que comercializou as entradas.

O anúncio do adiamento da turnê aconteceu no início deste mês, após o vocalista Chris Martin contrair uma infecção pulmonar e ter de permanecer em repouso por ordem médica.

As apresentações em São Paulo foram transferidas do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi e agora vão ocorrer entre os dias 10 e 18 de março do ano que vem. Os shows no Rio de Janeiro, por sua vez, não mudaram de lugar e ainda vão ocorrer no estádio do Engenhão, em 25 e 26 de março.

Veja a seguir como pedir a devolução.

INGRESSO COMPRADO NA INTERNET

Acesse o site cancelamento.eventim.com.br/Evento e selecione a data do show para o qual você comprou ingresso. Digite seu email, o número do pedido, clique em "avançar" e siga as instruções. As solicitações podem ser feitas até dia 12 de novembro e o estorno é feito em até 30 dias após a conclusão do pedido.

INGRESSO COMPRADO EM BILHETERIA

A solicitação de reembolso deve ser feita presencialmente em uma das quatro bilheterias oficiais do evento até o dia 12 de novembro. Veja os endereços e horários de funcionamento abaixo.

Allianz Parque - r. Palestra Itália, 200, portão A, Perdizes. Ter. a sáb., das 10h às 17h, exceto dias de jogo e shows

Estádio Couto Pereira - r. Ubaldino do Amaral, 37, Alto da Glória, Curitiba. Ter. a sáb., das 10h às 17h, exceto dias de jogo e shows

Estádio do Morumbi - av. Giovanni Gronchi, 1.866, Morumbi. Ter. a sáb., das 10h às 17h, exceto em dias de jogo e shows

Jeunesse Arena - av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca. Ter. a sáb., das 10h às 17h