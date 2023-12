Saiba como chegar ou assistir de casa ao show de Ivete Sangalo no Maracanã

A prefeitura do Rio de Janeiro organizou um esquema especial de trânsito. A partir das 23h a Av. Maracanã será interditada em ambos os sentidos entre a rua São Francisco Xavier e avenida Rei Pelé. As ruas Professor Eurico Rabelo, Isidro de Figueiredo e Artur Menezes também serão fechadas.

Quem não for ao estádio poderá ver o show ao vivo na TV Globo, que fará a transmissão após a novela "Terra e Paixão". A Globoplay e o Multishow fazem a transmissão a partir das 22h, com apresentação de Taís Araújo.

A apresentação será a segunda da baiana no estádio, que gravou um DVD ao vivo no Maracanã em 2006. Hoje, a cantora espera receber cerca de 60 mil pessoas, para depois seguir para outros estádios pelo Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo começa a turnê comemorativa de seus 30 anos de carreira nesta quarta-feira, com um show no Maracanã marcado para às 21h.

