Durma na casa onde Rihanna cresceu em Barbados por R$ 519

A residência onde a cantora cresceu fica a 20 minutos do centro de Bridgetown, a capital de Barbados, e virou ponto turístico. É possível, inclusive, alugar o local para dormir no valor de R$ 519, de acordo com a CNN. Com dois quartos, sala, cozinha e um pequeno quintal, a fachada colorida chama a atenção pelas cores e também por uma placa identificando a figura emblemática que lá morou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rihanna é uma das artistas mais ricas do mundo, segundo um levantamento recente feito pela revista Forbes. Segundo a lista, a cantora tem um patrimônio líquido em tono de US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões).

