Safadão se emociona na volta aos palcos após pausa para tratar ansiedade

Safadão anunciou a pausa em 3 de setembro. No último show antes de se afastar dos palcos, ele explicou o motivo: "Eu não tô tão bem nesses últimos dias e hoje foi um dia muito difícil. Já tem uns dois, três dias que eu não consigo dormir direito. E quando eu subi aqui, na verdade me deram um sossega leão hoje, cinco horas da tarde eu dei um cochilo e consegui realizar esse show de hoje", disse.

Antes da apresentação, ele posou com a mulher, Thyane Dantas, e com os pais, Dona Bill e Seu Wellington.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wesley Safadão, 35, voltou aos palcos na noite de sexta (29) após uma breve pausa para tratar as fortes crises de ansiedade. Ele se emocionou no início do show, que aconteceu em Embu das Artes, em São Paulo.

