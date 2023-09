Datena pede demissão de rádio e se afastará do Brasil Urgente para fazer cirurgias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Luiz Datena deixou o comando do programa Manhã Bandeirantes, que apresentou até a última quarta-feira (27), e pediu demissão da Rádio Bandeirantes.

Segundo o apresentador, os motivos são excesso de trabalho e os preparativos para duas cirurgias complexas, que também farão com que ele se afaste por algum tempo do Brasil Urgente, da Band.

Para o site Notícias da TV, o apresentador de 66 anos disse que teve algumas discordâncias com a direção da rádio, mas que não foi essa a causa de sua saída. "Foi cansaço mesmo, e para cuidar da saúde", disse ao veículo.

Ele mencionou que sua carga de trabalho estava além do que ele conseguia no momento. "Duas horas pela manhã e mais quase quatro horas de Brasil Urgente. Muita coisa por dia. Já não vinha fazendo todo dia". Segundo ele, as cirurgias da próxima quinta (5) se somam aos seis stents que ele já tem.

Na última quinta (28), Datena comentou no Brasil Urgente sobre a sua saída da rádio. "Hoje eu estou chateado para caramba. Eu fiquei com dor no coração, com meus seis stents, de ter que deixar a rádio mais histórica do Brasil".