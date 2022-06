'Round 6' tem segunda temporada confirmada; veja o que esperar da sequência

No enredo, pessoas cheias de dívidas impagáveis arriscam a vida para ganhar uma recompensa de US$ 40 milhões --ou R$ 215 milhões-- num enigmático jogo comandado por um homem mascarado. A única regra é sobreviver até a última rodada da competição, formada por brincadeiras infantis tradicionais, como o cabo de guerra.

Entre as novidades estarão a volta do protagonista da primeira temporada, Seong Gi-hun, interpretado por Lee Jung-jae. A maior surpresa foi, no entanto, a apresentação de Cheoul-su, namorado de Young-hee, a boneca gigante que aparece no enredo contando "batatinha 1,2,3", antes de matar os competidores que perdiam o jogo.

