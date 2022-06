Lewis Hamilton com camisa do Lula? Imagem viralizada nas redes é falsa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma imagem do piloto britânico Lewis Hamilton, 37, com uma camisa branca e o rosto do ex-presidente Lula estampado nela tem viralizado nas redes sociais. Na foto, ele posa na frente de um espelho e dá a entender que seria eleitor do agora candidato presidenciável.

Porém, numa não tão longa pesquisa pelas redes sociais do piloto já é possível notar que a imagem é fake. Ele nunca posou com uma camisa com o rosto do político. Na realidade, ele usava uma camiseta branca com algumas marcas estampadas.

Porém, pelo Twitter não foi difícil ver o público dividido entre aqueles que acreditavam na imagem e aqueles que já sabiam que se tratava de uma montagem. Também houve quem o tenha criticado pelo que seria seu gosto político e os que o elogiaram.

Na última quinta-feira (9), a Câmara dos Deputados promulgou uma resolução que dá ao piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton o título de cidadão honorário do Brasil. Ainda não há uma data para a sessão solene.

A proposta foi apresentada pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE). Ela recebeu parecer favorável do relator em Plenário, o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR).

Dentre as justificativas, a de que em uma corrida em Interlagos em novembro de 2021, Hamilton homenageou Ayrton Senna (1960-1994) ao carregar a bandeira tal como o brasileiro fazia.