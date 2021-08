Roteirista de 'Loki' e 'Rick e Morty' lança 'Heels', sobre o mundo da luta livre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As arquibancadas estão repletas de gente, torcendo fervorosamente ao redor de uma arena de luta livre. Mas o espetáculo que elas queriam ver termina precocemente, com um braço torcido e um soco fora das regras, que põem um fim ao favoritismo de Ace Spade. Ele termina a noite parado no ringue, sendo consumido por uma tempestade de vaias, refrigerante e pipoca.

A cena é uma das primeiras de "Heels", série que estreou neste domingo (15) no Starzplay. Mundana e tristonha, ela vai na contramão do que seu criador escreveu em sua ainda curtíssima carreira. Michael Waldron, que assina os oito episódios, é também roteirista dos excêntricos e mirabolantes "Rick e Morty" e "Loki" --mas seus créditos param por aí.

"Heels" é apenas o terceiro projeto que Waldron assina, embora ele já tenha um Emmy no currículo --pelo primeiro título, uma animação-- e tenha sido escolhido para comandar um dos capítulos mais importantes do Universo Cinematográfico Marvel na recente incursão da franquia pelas séries de TV.

"Eu tenho sido muito sortudo de ter encontrado sucesso num período de tempo tão curto", diz ele em conversa por videoconferência. "Eu agradeço todos os dias por ter trabalhado nesses projetos e conhecido tantas pessoas incríveis."

Uma delas é Kevin Feige, chefão da Marvel no cinema, que o contratou não apenas para conceber "Loki" --que promete mudar o universo dos heróis como o conhecemos, com suas realidades paralelas--, mas também para roteirizar o próximo filme do Doutor Estranho, que deve se afastar das fórmulas super-heróicas e flertar com o terror, e um projeto de "Star Wars" que ele produz.

Apesar de ser relativamente desconhecido, o roteirista de 34 anos deve concentrar muito da atenção de Hollywood no futuro breve. Se ele conseguiu ser alçado, de forma tão breve, ao posto de protégé de Feige, um dos nomes mais poderosos da indústria hoje, seu talento não deve ter encontrado muita resistência quando ele quis levar seu projeto dos sonhos às telas, algo que muitos artistas demoram para conseguir.

O projeto é "Heels", ambientado num universo que sempre encantou Waldron, apesar de ele dizer que suas aptidões para a luta livre e seu porte físico são tão excepcionais que ele jamais se atreveu a entrar num ringue.

"Eu fantasiava com luta livre desde criança, então essa série sou eu vivendo a minha fantasia pessoal", diz. "Ela foi escrita há muito tempo, antes mesmo das outras séries que eu fiz. Boa parte da trama foi criada há anos."

Esse trabalho precursor moldou também o que veio depois. Para Waldron, "Rick e Morty" e "Loki" são movidas por seus personagens, da mesma forma que "Heels", centrada no embate entre dois irmãos que são estrelas da luta livre.

Ace Spade de fato lembra Loki, o deus nórdico que é irmão de Thor. O protagonista de "Heels" parece caminhar sempre sobre uma linha tênue entre o herói bonzinho --papel que ele incorpora nos ringues-- e o vilão perverso e cheio de artimanhas --o que ele parece ser na vida pessoal.

Mas Waldron reitera que a graça da nova série está justamente em notar, conforme os episódios progridem, que diferentemente do que acontece nas lutas, na vida real não há um lado totalmente bom e outro mau.

"Heels" abre falando sobre essa dicotomia, explicando que seu título vem do termo usado para categorizar os vilões das arenas de luta --no Brasil, o equivalente a base--, enquanto os "faces" são os heróis.

"Eu queria situar o público imediatamente, além de gerar expectativas em relação aos personagens para depois subvertê-las. O Ace é claramente o cara bom no ringue, mas depois percebemos que fora de lá ele não é bem esse cara. Nesse universo do qual ele faz parte as coisas são muito binárias, mas a vida real não é simples assim."

Ace é a estrela de uma cidadezinha americana que se mobiliza para acompanhar eventos de luta livre. Mas tudo o que acontece no ringue --ou, talvez seja melhor dizer, no palco-- é fruto de ficções escritas por seu próprio irmão, Jack Spade, seu nêmesis nas lutas e com quem vive uma relação conturbada.

Lembra um pouco a relação de amor e ódio do próprio Loki com Thor, papéis esses que ficaram indissociáveis de seus intérpretes, Tom Hiddleston e Chris Hemsworth, nas telas. Waldron sabe bem da importância de achar o elenco perfeito --"Heels", afinal, quase deixou de existir porque ele não conseguia encontrar a dupla certa para viver os irmãos protagonistas.

Aqui, um agravante. Era necessário buscar atores que conseguissem trabalhar nas intensas cenas de luta da trama, que tivessem preparo físico e músculos suficientes para contribuírem com a fantasia que faz parte do esporte, no qual os participantes muitas vezes desfilam apenas de sungas apertadas e coloridas. Waldron encontrou, então, Stephen Amell e Alexander Ludwig, que já viveu o tipo brutamontes antes em "Jogos Vorazes" e na série "Vikings".

"As cenas de lutas foram os momentos em que eu mais me senti exausto em toda a vida --e elas duravam só uns cinco minutos", diz Ludwig. "Foi assustador e perigoso de verdade, mas também incrível."

HEELS

Onde: Disponível no Starzplay

Elenco: Alexander Ludwig, Stephen Amell e Kelli Berglund

Produção: EUA, 2021

Criação: Michael Waldron