Animação 'Solar Opposities' estreia temporada no Star+

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série de animação "Solar Opposities" chega ao streaming Star+ com sua 2ª temporada no próximo dia 31, estreando junto com a plataforma no Brasil. Dos mesmos criadores do sucesso "Rick e Morty", a produção acompanha a vida de quatro alienígenas que pousaram no planeta Terra contra sua vontade, mas que agora precisam se adaptar e viver novas experiências.

O produtor Justin Roiland alerta que as pessoas não podem assistir ao desenho com a expectativa de que seja igual a "Rick e Morty". "As duas [animações] têm o meu estilo de arte, os personagens são desenhados por mim e estão no mesmo planeta", fala sobre as semelhanças, "mas fico aterrorizado com a comparação, porque são muito diferentes".

Roiland conta que a inspiração para criar o desenho foi sua paixão por ficção científica. "Sempre fui obcecado", brinca. "Eu queria explorar os humanos pela visão dos alienígenas. Meus personagens são inocentes e ingênuos. Eles têm boas intenções", conta lembrando que essa é uma das principais diferenças para com seu personagem Rick, que segundo o produtor é "egoísta."

Além de dividir a produção com Mike McMahan, Roiland também faz a voz de Korvo, personagem principal da série. Ele é um alienígena rabugento, que passa seus dias pensando em maneiras de arrumar sua nave para sair do planeta. "O que mais gosto em Korvo é que ele fica facilmente encantado com as coisas humanas, e vai contra sua ideia de odiar tudo da Terra", conta em conversa com a impresa realizada em fevereiro.

Junto de Korvo, estão Terry (Thomas Middleditch), Jesse (Mary Mack) e Yumyulack (Sean Giambrone). Roiland revela que escreveu os personagens já pensando em seus dubladores e que, no final, tudo é sobre "nos divertirmos juntos". A série é original da Fox, que mudou de nome no início deste ano, e estreou em maio de 2020 sua primeira temporada.

De um lado, Korvo e Yumyulack enxergam a Terra como um lugar horrível, cheio de poluição, consumismo grosseiro e fragilidade humana. Já Terry e Jesse amam os seres humanos e tudo o que eles possuem em seu universo. A missão da trupe é proteger Pupa, um supercomputador vivo que um dia vai evoluir para sua verdadeira forma, consumir os humanos e reformar o nosso planeta.

"Ele tem uma energia alta, positivamente idiota, é super divertido interpretar e fazer as vozes", conta Middleditch sobre Terry. "Todo dia me surpreendo com os roteiros, e o que eu mais gosto é realmente ser o alienígena", complementa Sean Giambrone, que esteve em projetos como "Kim Possible" (2019) e agora faz Yumyulack.

Thomas Middledtich, que também trabalhou em "Silicon Valley" (2014) fala que o que mais gosta em seu personagem é que em cada episódio ele "tem uma nova camisa", além disso, ele fala que: "Terry pode ser gay ou hétero". Para o ator, o segredo de "Solar Opposities" é que ele vai além de ser violento e nojento sem motivos. "As piadas são muito inteligentes", afirma.

Quanto a continuar o trabalho durante a pandemia, Middledtich fala que a equipe se sentiu bem segura de gravas as vozes dos personagens. "Nós estivemos juntos apenas para gravar coisas mais promocionais", explica, "em geral, gravávamos um por vez".

"Eu gosto como a dinâmica entre os alienígenas muda", comenta Giambrone, "tem episódios que eles agem como pais e filhos". Seu personagem, Yumyulack, é um adolescente alienígena que juntamente de Jesse busca entender mais sobre esse mundo: "Gosto como o meu personagem se encaixa com os outros".

"Para mim, é legal falar de coisas diferentes como matar clones", conta Middledtich, "e as gravações não são um ambiente quietinho, tem uma energia doida e alegre". Por fim, o ator revela que está animado para saber que rumo a nova temporada irá trazer para a história de Yumyulack e Jesse, que continuam "encolhendo pessoas".