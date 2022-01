Rose Miriam muda cabelos e aposenta loiros: 'Não aguentava mais pintar'

A médica, que costumava manter os cabelos longos e pintados de loiro, surgiu em seu Instagram com um novo visual. Dessa vez, grisalho e com cabelos curtos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rose Miriam Di Matteo, 58, mãe dos filhos de Gugu Liberato que pleiteia o reconhecimento de união com o falecido apresentador, realizou uma mudança no visual que tem sido bastante comentada em seu Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.