Priscilla Alcântara diz que comandar Masked é mais tenso que ser unicórnio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagine você vestir uma fantasia de unicórnio, subir em um palco para o Brasil te ver, cantar uma canção em outro idioma sem perder a afinação e ainda ter de atuar como um personagem para fazer com que ninguém descubra quem é você. Tudo isso foi feito --e muito bem-- pela cantora Priscilla Alcântara, 25, na primeira edição de The Masked Singer Brasil (Globo), da qual se tornou a campeã.

Porém, ela avalia que nada disso foi tão difícil quanto apresentar os bastidores da atração a partir da segunda temporada, cuja estreia acontecerá neste domingo (23). "Com certeza, apresentar desmascarada dá mais nervosismo. Quando eu cantava de fantasia, se acontecia alguma coisa eu colocava a culpa no unicórnio (risos)", diverte-se ela em entrevista ao F5.

A artista já tem gravado a sua participação no novo/velho ofício. Priscilla ficou nacionalmente conhecida ainda criança quando comandou, entre 2005 e 2013, o matinal Bom Dia & Cia, do SBT. Agora, oito anos depois, ela retoma o posto de apresentadora em uma oportunidade irrecusável, afirma. Ela entra no lugar de Camilla de Lucas, que após a sua saída negocia uma nova função no canal.

"Aceitei o desafio porque queria continuar fazendo parte da história desse programa que me marcou. Seria a chance de retribuir por tudo o que recebi de forma direta ou indireta. Vou dar meu melhor", avalia.

Desde que deixou a função de apresentadora que Priscilla tem se dedicado à música. No início, usou a voz para entoar músicas do cenário gospel, mas a participação no Masked a fez mudar de fase e adentrar no universo pop.

Dessa forma, o retorno aos holofotes da TV só valeriam a pena caso nada atrapalhasse seus rumos na música. E com essa oportunidade da Globo isso ficou possível.

"Sempre tive em mente voltar, mas queria esperar o momento certo. Agora é o melhor cenário para isso. É um mix de sentimentos. Nesse tempo fora, amadureci e sou uma profissional mais evoluída. Tenho tomado decisões mais racionais projetando o futuro a médio e logo prazos", reforça.

O trabalho nos bastidores da atração comandada por Ivete Sangalo será um pouco diferente nessa nova leva de episódios. Priscilla conta que agora ela entrará na brincadeira de tentar desvendar pistas sobre os fantasiados. Ela também terá a liberdade de invadir os ensaios e mostrar melhor tudo o que acontece por trás das câmeras. "A gente ampliou esse papel além das conversas. Quadro novo e novos tipos de abordagem", diz.

Na opinião da apresentadora, essa edição será ainda mais difícil do que a primeira. "A galera está subindo o nível do mistério", analisa Priscilla, que na antiga temporada foi a primeira voz a ser "descoberta", ao menos pelo público nas redes sociais.

"Confesso que achei legal as pessoas descobrirem logo de cara que era eu de unicórnio antes mesmo dos jurados, pois desse jeito vejo que tenho uma voz marcante para os fãs. Mas como não podia falar nada, só torcia para que meu público desencanasse de mim", brinca.

O contrato de Priscilla com a Globo é válido apenas para essa produção, mas possíveis novos contratos não estão descartados. Ela avalia que outros projetos poderão surgir com base em novas conversas e em seu desempenho positivo no ar. "Hoje, como penso a carreira musical como prioridade, tenho que ser sábia para sincronizar e alinhar meus projetos. Mas com certeza estou disposta a voltar e redescobrir o quanto eu amo a TV", conclui.

NOVIDADES EM THE MASKED SINGER BRASIL 2

Sob o comando de Ivete Sangalo, The Masked Singer Brasil 2 chega com Tatá Werneck no júri no posto deixado pela cantora Simone Mendes. Ela promete levar seu bom humor e sarcasmo para as avaliações dos candidatos.

"Eu acho The Masked Singer Brasil muito espetacular, há muito tempo eu não via um programa que tivesse toda essa alegria. Vai ser muito emocionante ver as pessoas que se emocionam por estarem participando tirando as máscaras com o cabelo que eu não sei como não bagunça (risos)", diz Tatá.

Ao lado dela, continuam os atores Tais Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch. A dinâmica segue igual. A cada participação, o personagem dá algumas dicas com voz distorcida. Depois, com a voz real, canta no palco. Após as apresentações, os jurados e um convidado opinam sobre quem poderia ser. Os melhores avançam e aquele que não tiver tanto destaque no show é desmascarado ao final de cada episódio.

Sucesso absoluto no primeiro ano, as fantasias são um caso à parte. Dentre as novas roupas há a motoqueira, o bebê, o boto, o pavão, o caranguejo, o camaleão, o dragão, a coxinha, o robô e a rosa. Para Ivete Sangalo, as fantasias da segunda temporada continuam a representar o Brasil e a cultura brasileira.

"As fantasias estão dentro do que nos reúne nesse país. O Brasil é um país continental, diverso culturalmente, então o que não nos falta é argumento para homenagear culturalmente o nosso país com as fantasias", opina.

De acordo com Marco Lima e Fábio Namatame, os bonequeiros responsáveis por idealizarem e produzirem as máscaras, todas as roupas são pensadas e criadas para que possam ganhar vida e surpreender o público.

Um dos personagens que deverão chamar a atenção do público é o dragão, cuja roupa é cheia de brilho, paetê e veludo, além da cara fofa. A coxinha também é outro personagem que deverá causar furor entre o público e os jurados. Talvez ele ganhe o rótulo de mais bonitinho da temporada tal qual o monstro na edição de 2021.

Essa temporada também terá mais mascarados para serem desvendados. "O cenário está maior, o número de participantes é maior. Foi impressionante a quantidade de artistas que se pronunciaram para poder participar desse projeto. E tudo o que você puder imaginar de tecnologia, de luxo e de diversão para incrementar o entretenimento avassalador está sendo feito", garante Ivete.