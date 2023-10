Roque, braço direito de Silvio Santos, é diagnosticado com Covid-19

Esta não é a primeira vez que o braço direito de Silvio Santos enfrenta um período de internação. No início deste ano, ele sofreu uma queda em seu condomínio residencial, resultando em uma lesão no braço. Em 2017, Roque passou por um período de internação de 30 dias, quando enfrentou complicações devido a uma bronquite e um diagnóstico de hidrocefalia.

Segundo a nota divulgada à imprensa, Roque está estável, respondendo a estímulos e respirando sem ajuda de aparelhos, mas não há sem previsão de alta. Janilda também compartilhou no Instagram um vídeo que mostra os aparelhos medindo os sinais vitais do marido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O assistente de palco do SBT, Gonçalo Roque, foi diagnosticado com Covid-19 nesta quarta-feira (4), após ser internado às pressas no dia anterior, em São Paulo. A notícia foi divulgada pelo hospital São Luiz Itaim.

