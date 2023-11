Roger Waters chama Joe Biden de 'criminoso de guerra' durante show no RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Waters chamou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de "criminoso de guerra" durante apresentação em Porto Alegre (RS), na quarta-feira (1º).

O vocalista do Pink Floyd criticou a posição de Biden em meio ao conflito entre Israel e Hamas na Faixa da Gaza, que já provocou a morte de milhares de palestinos -os EUA têm apoiado enfaticamente o estado judeu com o envio de armas e dinheiro.

Durante a apresentação, um telão exibiu a foto de Biden com a legenda "criminoso de guerra" em português. Esse tipo de posicionamento político é comum nos shows do Pink Flloyd e tem sido reproduzida ao longo das apresentações da banda na turnê "This is Not a Drill", que tem viajado o mundo desde 2022.

Roger Waters e o Pink Floyd estão de passagem para uma série de shows no Brasil. Antes das apresentações, o vocalista se encontrou com o presidente Lula (PT), no Palácio do Planalto.

O músico britânico é historicamente alinhado à esquerda. Ele já elogiou Lula, criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em diferentes ocasiões e é grande defensor da criação do Estado palestino -inclusive já chegou a ser cobrado por grupos israelitas pelos posicionamentos contra Israel.

Vale destacar que o Brasil adotou a neutralidade no conflito. O governo brasileiro condenou o ataque terrorista perpetrado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro, mas igualmente repudiou a resposta violenta do estado judeu, que já culminou na morte de milhares de civis palestinos -a maioria mulheres e crianças-, além da destruição de milhares de edifícios.