Regina Duarte posta fake news pró Bolsonaro contra Nando Reis no Instagram

A postagem, porém, é falsa, como sinalizado pela própria plataforma. Ao clicar no post do vídeo, os dizeres "Informação falsa. A mesma informação foi analisada por verificadores de fatos independentes em outra publicação. Segundo a plataforma, a informação foi verificada pela Agência Lupa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Regina Duarte postou no Instagram, nesta quinta-feira (2), um vídeo falso em que Nando Reis faz um discurso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e uma multidão responde com gritos de "mito".

