Rodrigo Simas diz que Super Dança é mais desafiador: 'Consciência corporal mudou'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rodrigo Simas, 29, tem duas estreias na semana. A primeira delas acontece neste domingo (23), no Super Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. Já na próxima segunda (24), o público poderá conhecer Alejandro, personagem que entra na segunda fase da novela "Salve-se Quem Puder" (Globo).

Campeão da competição de dança em 2012, Simas volta para a edição comemorativa do torneio, que reúne 18 finalistas. Neste domingo, ele disputa contra Juliana Didone e Marcello Melo Jr. Quem ganhar, vai direto para a semifinal. As outras duas duplas seguem para a repescagem.

Na estreia do quadro, domingo passado (16), Maria Joana conquistou a maior pontuação (119,3 pontos) --Claudia Ohana e Mariana Santos foram para a repescagem.

"Vou me cobrar mais, sim, por ser só os finalistas de todas as edições e pelo fato de ser quase dez anos depois. A consciência corporal mudou, talvez esteja mais madura. Isso tudo vai ser diferente", afirma. Ele também salienta que o nível da disputa será mais alto.

Já em "Salve-se Quem Puder", ele é Alejandro, novo galã que entra para disputar com Téo (curiosamente, vivido pelo irmão de Rodrigo, Felipe Simas) o amor de Luna (Juliana Paiva). "Alejandro é um músico batalhador, um cara romântico, e sonhador", define.

Amigo de infância de Luna (Juliana Paiva), ele abandona todos seus planos para investigar o paradeiro da jovem em São Paulo. "Esse reencontro com a Luna promete grandes emoções. O romantismo dele pode ser constatado através da música que ele compõe em homenagem a Luna, por exemplo", cita.

Todos os 53 capítulos desta nova fase de "Salve-se Quem Puder" foram gravados entre agosto e dezembro do ano passado, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid. Simas revela que foi "muito estranho" gravar as cenas românticas com o acrílico no meio. "Constrangedor."

"Não é fácil manter a concentração, o distanciamento, e fazer cenas com o acrílico [risos]. Há toda uma questão técnica, como posicionamento e o enquadramento por trás do trabalho de atuação quando temos esses elementos extras também em cena", afirma.

Rodrigo Simas também destaca experiência de contracenar com o irmão Felipe pela primeira vez. "Foi bem bacana. Estreamos numa mesma novela e sendo rivais. A experiência foi rápida, mas ficou um gostinho de quero mais. Temos planos de fazer outros projetos juntos e atuando em parceria", diz.

Além dele, outros quatro novos personagens entram na segunda fase de "Salve-se", interpretados por Babu Santana, Sophia Abrahão e Gabriela Moreyra. A atriz Marianna Armellini, que já estava na primeira etapa como Verônica, interpreta agora também a irmã gêmea dela, Marlene.