'Tá valendo', diz William Bonner sobre aparecer de barba no Jornal Nacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante participação no programa Se Joga deste sábado (22), William Bonner, 57, revelou o motivo de ter aparecido de barba no Jornal Nacional da segunda-feira (17). Questionado pela apresentadora Fernanda Gentil, 34, sobre o tema que virou um dos assuntos mais comentados da semana, o jornalista porque sempre aparou a barba.

"Foi um barulho enorme esse negócio de eu deixar a barba crescer. Mas a explicação para isso é muito simples. Há 36 anos, desde que eu comecei a trabalhar em televisão, eu corto a barba todo dia. Eu só paro de fazer isso quando eu tiro férias. E, aí, quando as férias vão chegando ao fim, eu sempre vou ficando meio triste, porque gosto de deixar a barba crescer, mas eu tenho de cortar", disse Bonner.

O apresentador do Jornal Nacional também disse não saber o motivo para ter de sempre aparecer sem barba na televisão. "Se você perguntar 'Por que eu tenho que cortar?', sei lá. Durante 36 anos eu achei que eu tinha que cortar, aí, agora, eu achei que não tinha. Não sou eu mesmo? As pessoas já não me conhecem? Se meu cabelo ficar um pouco maior, se o fio da barba crescer, eu continuarei sendo eu mesmo", afirmou.

"[...]Se, no dia que eu for vacinado eu decidir cortar a barba, tá valendo. Mas, se eu quiser ficar de barba mais um tempo, tá valendo também. E, se eu tirar férias daqui a muitos meses e, ao voltar eu decidir que eu vou estar sem barba, tá valendo. Serei sempre eu mesmo. Mas foi um barulho bom. As pessoas se divertiram um pouco com essa novidade", disse Bonner.

Uma solução para casou houvesse a reação negativa seria aparar os pelos, segundo o apresentador. "E eu ainda também pensei, se tiver uma reação muito negativa, é fácil. Eu corto a barba no dia seguinte e acabou. Mas não foi negativa. A maioria das pessoas parece ter gostado da surpresa, pelo retorno que eu tive. Então, vou ficar de barba. Por quanto tempo eu não sei", concluiu.

Fernanda Gentil aproveitou e elogiou a frase do colega de emissora. "Adorei esse lema. 'Tá valendo'. [...] Se quer tirar [a barba], tira, tá valendo. Se quer deixar, tá valendo. Se quer tirar férias, tá valendo. Se quer voltar das férias com barba, tá valendo. Pelamor! Se o lema fosse esse na vida de muita gente, não haveria quase guerra no mundo. Tá valendo. Minha barba, minhas regras", disse.

REAÇÕES

Na segunda-feira (17), ao aparecer de Barba, Bonner agitou as redes sociais. O novo visual do não passou batido pelos telespectadores, que aproveitaram para elogiar e também para fazer brincadeiras.

"O William Bonner já desistiu e deixou a barba crescer, tempos difíceis", comentou uma pessoa nas redes sociais. "A pandemia fez até o Bonner ficar de barba por fazer", disse outro. " Bonner de barba, 2021 já encheu o saco de todo mundo", afirmou um terceiro.

Alguns, no entanto, curtiram o visual e acharam que o jornalista ficou mais atraente. "O Daddy do jornalismo brasileiro", elogiou um internauta. "O William Bonner de barba no JN, o que rolou? Não estou acostumada", disse outra pessoa. "A minha libido está confusa."

O apresentador, que comanda o telejornal desde 1996, estava de férias, assim como a parceira de bancada, Renata Vasconcellos. Durante a ausência da dupla, o programa foi apresentado por Flávio Fachel e Mariana Gross.