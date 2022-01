Rodrigo se arrepende de flerte com Laís e selinho em Natália e Maria no BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo, 36, deixou a festa mais cedo nesta madrugada de domingo (23). O participante do Big Brother Brasil 22 (Globo) se arrependeu de algumas atitudes e ficou com peso na consciência. Ele também cogitou deixar o programa, mas desistiu.

Com flertes com a médica Laís, 30, Rodrigo foi chamado de "lento" por Tiago Abravanel, 34, que percebeu o clima de affair entre os dois. Depois que o participante parou de procurar pela sister, ele se deitou no chão da festa e foi cercado por Natália, 22.

A participante ficou em cima dele e forçou beijos de língua em diversos momentos. Rodrigo resistiu, mas acabou trocando selinhos com ela e Maria, 21, que se aproximou no momento. Ao ser pressionado por Natália, Rodrigo afirmou que tem uma pessoa fora da casa. "Sou apaixonado", ressaltou.

Natália ficou abalada com o fora de Rodrigo, e o chamou de "frouxo". O brother entrou para a casa e logo se deu conta do que tinha acontecido. "Posso ter machucado uma pessoa. Acabei de perder a pessoa por quem sou apaixonado", desabafou para Linn da Quebrada, 31, no banheiro.

Ao entrar no BBB 22, Rodrigo Mussi disse ser solteiro. Em seu VT (chamada do programa), ele contou que gosta de curtição, festas e se considera "pegador".

O participante até chegou a ser notado por ninguém menos que Anitta, 28. A cantora usou as redes sociais para comentar sobre o reality show e disse ter ficado "apaixonada" pelo gerente comercial. Ela até chegou a afirmar que esperaria por ele.

Apesar de tudo não passar de uma brincadeira, os fãs de Rodrigo levaram a sério. Os administradores das redes sociais do participante também, fazendo postagens e memes sobre seu affair com Anitta. No entanto, após polemizar ao citar a palavra pejorativa "traveco" para se referir a uma travesti, entre outras atitudes, Anitta voltou atrás e afirmou ter se precipitado.

Rodrigo também se aproximou da sister Eslovênia, 25, nos primeiros dias de confinamento. Os dois deram expectativas para o público, que passou a promover torcida para o "casal". A aprovação dos telespectadores não foi suficiente para manter os participantes próximos. O romance não vingou.