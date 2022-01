Naiara Azevedo diz no BBB que não tinha crise de ansiedade desde 2018

Laís desabafou com a cantora e contou que teve uma primeira impressão errada sobre ela e por isso queria conversar, mas esperou que Naiara se recuperasse da crise de ansiedade. A médica ainda voltou atrás ao afirmar que deseja deixar o "ranço" no passado. "'A gente julga muita coisa que é errada".

Em sua conversa com Laís, Naiara afirmou que sente pressão por saber que "pessoas dependem dela". Ela também disse que está sendo verdadeira e cumprindo com o seu propósito de deixar seu "lado artista" de lado. No entanto, não está sendo fácil.

"É uma coisa muito doida, porque eu sempre resolvi tudo sozinha, então eu tenho esse sentimento de autossuficiência, eu quero me desfazer dele, está me incomodando, inclusive agora", afirmou a cantora sertaneja para Brunna e Vini.

Mais cedo, Naiara precisou ser ampara por Vinicius e Brunna Gonçalves após uma crise de choro. Dupla de Eliezer no Castigo do Monstro --dado por Rodrigo, que é o Anjo--, a artista precisou tirar um tempo deitada na cama.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Naiara Azevedo, 32, afirmou que teve crise de ansiedade nesta primeira semana do Big Brother Brasil 2022 (Globo). A afirmação aconteceu durante uma conversa com a Laís, 30, na festa que acontece na madrugada deste domingo (23).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.