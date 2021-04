Rodrigo Santoro dubla animação para proibir testes cosméticos em animais

"Isso é uma coisa legal que virá em breve. Se você não assistir e amar, então você odeia animais e não podemos mais ser amigos. #SaveRalph", publicou Taika Waititi no Twitter antes do lançamento da animação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rodrigo Santoro, 45, empresta a sua voz na dublagem em português da animação "Save Ralph" para tentar proibir os testes cosméticos em animais ao redor do mundo. Ao lado dele nesta campanha global da HSI (Humane Society International), estão cineastas e outras estrelas do cinema, como Taika Waititi, Ricky Gervais, Zac Efron, Olivia Munn, Pom Klementieff, Tricia Helfe.

