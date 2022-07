Rodrigo Mussi visita estádio do Morumbi pela primeira vez desde acidente

Rodrigo estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto de segurança e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida. Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.

No final de junho, o influenciador chegou a passar pelo local exato do acidente na Marginal Tietê. "Foi uma mistura de sensações que tive. Veio na minha cabeça: 'poxa, aqui seria o lugar que todo mundo passaria e lembraria que foi onde o Rodrigo se foi'", disse na época.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Três meses após um acidente de carro que o deixou internado por 28 dias, o ex-BBB Rodrigo Mussi retornou ao estádio do Morumbi --ele deixava um jogo do São Paulo em um carro de aplicativo quando a batida ocorreu.

