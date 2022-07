Filipe Ret derruba e chuta fã de palco durante show em Feira de Santana

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Durante apresentação em Feira de Santana, na Bahia, na noite desta sexta-feira (22), Filipe Ret empurrou e chutou um fã que subiu no palco. "Qual é, irmão? Pô, tu subiu no palco na moral, cara?", disse o rapper.

A invasão ocorreu durante a apresentação da música "Me Sinto Abençoado", colaboração com MC Poze. De acordo com o público, muitos fãs subiram no palco e foram retirados por seguranças, e o cantor já havia pedido para pararem de fazer isso porque estava atrapalhando a performance. O vídeo viralizou e os internautas se dividiram nas opiniões.

"O problema das pessoas é acharem que artistas têm que aceitar qualquer coisa de 'fã'", escreveu usuário no Twitter. Mas outras pessoas criticaram a atitude de Filipe. "Eu era maior fã do Filipe Ret, mas depois dessa não tem como defender. Ele não só empurrou como também chutou o fã para fora do palco, mas esqueceu que quem colocou ele lá foram os fãs. Sem fã, sem show", disse uma usuária.

Na última terça-feira (17), o rapper disse que foi autuado por porte de drogas para consumo pessoal após deixar a DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), na zona norte do Rio de Janeiro. Em nota, a assessoria do cantor disse que houve uma ação da polícia e foram apreendidos pertences pessoais do artista. "Filipe Ret, que já se declarou usuário de maconha, foi conduzido à delegacia e foi lavrado apenas um termo relativo à posse de maconha para uso pessoal."