Rodrigo Mussi tem alta da UTI e continuará reabilitação na enfermaria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Mussi, 36, teve alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na manhã desta quarta-feira (20). A informação foi divulgada por Diogo Mussi, irmão do ex-BBB.

"É com imensa alegria que informo que o Rodrigo está recebendo alta nesse momento. Ficará na enfermaria a partir de hoje onde continuará sua reabilitação", postou ele nas redes sociais.

A última boa notícia havia sido o fato de ele já ter ficado de pé e dado alguns passos pelo hospital com a ajuda de enfermeiros. Também já não necessitava mais do tubo para respirar. "Ele está falando com certa dificuldade. O Rodrigo renasceu", postou Diogo no Instagram.

A Polícia Civil afirmou que abriu inquérito para investigar o acidente, e o motorista, que prestou depoimento, poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Em entrevista ao Bom Dia SP (Globo), no dia do acidente, o motorista chegou a dizer que teria dormido no volante no carro de aplicativo.

Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.

A youtuber e influenciadora digital Viih Tube, 21, que tem ajudado a família durante a internação, sobretudo com as redes sociais, contou sobre seu reencontro com o ex-BBB Rodrigo Mussi. "Foi único ver ele falando e muito melhor", afirmou ela, que também conversou com o ex-brother.