Fernando Rocha diz que se sentia como um cachorro após demissão da Globo

Após a demissão, Rocha não teve nem a chance de se despedir do público. "A vida é assim, corrida, uma hora esquenta, outra hora esfria, mas o que ela nos pede mesmo é coragem", afirmou o apresentador na ocasião, que agradeceu o público por acompanhar toda a sua jornada. "Estou confiante com o que vem pela frente", disse.

"Quando você perde um emprego de uma forma muito abrupta, você perde a sua essência. Eu demorei, confessando aqui, em torno de um ano para entender tudo isso. Durante o período pré-pandemia, eu me sentia como um cachorro que caiu do caminhão de mudança", disse ele.

