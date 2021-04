Rodrigo Hilbert vira meme após revelar que construiu capela para casar com Fernanda Lima

"Realmente só há uma coisa que Rodrigo Hilbert é incapaz de fazer: O Pudim", brincou outro. No ano passado, o apresentador viralizou nas redes quando uma receita de pudim ao leite que ele fez e foi exibida no programa É de Casa não deu certo.

O nome do apresentador ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. "Rodrigo Hilbert construiu a capela, rezou a missa, casou com a noiva e fez o jantar para os convidados", comentou um internauta.

