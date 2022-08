Rodrigo Bocardi vira meme após aparecer com touca de polo aquático na Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Bocardi, 46, fez a alegria das redes sociais nesta terça-feira (30) ao aparecer no Bom Dia SP (Globo) usando uma touca de polo aquático. O apresentador virou meme, sendo comparado por internautas a personagens como Buzz Lightyear.

Tudo começou quando Alessandro Jodar entrou no telejornal matutino para apresentar o segmento de esportes. Ao exibir uma reportagem sobre polo, ele revelou que havia levado duas toucas para o estúdio. "Mas colocar fica muito escrachado, não fica?", questionou.

"Está com vergonha? Tem medo de virar meme? Já falam tanto de mim, botam tanta foto, que não vai ser uma touca que vai fazer diferença na minha vida", respondeu Bocardi. "Eu coloco se você colocar", disse, então, Jodar.

Os dois então colocaram as toucas. Bocardi, que inicialmente colocou a peça ao contrário, foi quem provocou mais risos, até entre os colegas. "Está parecendo um astronauta", afirmou Jodar.

"A gente provoca, e ele cede", brincou Sabina Simonato, coapresentadora do programa. "Fica mais cabeçudo, né?"

"Muito mais. O que tem de gente fazendo ligação com o Buzz Lightyear não é brincadeira, ficou igual", admitiu o apresentador. "E o corpo também está batendo. Tudo no mesmo número. Olha o tamanho dessa cabeça, eu preciso dar um jeito nisso. Não tá dando mais. Uma circunferência maior do que a bola do polo aquático."

As imagens fizeram sucesso nas redes sociais já durante o programa, com muitos internautas comentando ainda durante o programa. "Se o meu mico significa a alegria de vocês, podemos fazer isso sempre", afirmou Bocardi. "Me dá uma satisfação enorme ver que vocês estão se divertindo com o meu mico. Se isso alegra a manhã de vocês, contem comigo. É bom demais receber esse monte de mensagem."