Marcelo Rubens Paiva recebe Matinas Suzuki e Bárbara Paz em lançamento de novo livro

A atração do evento ficou a cargo do dramaturgo e músico Mario Bortolotto, que se apresentou com a banda Saco de Ratos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor Marcelo Rubens Paiva recebeu convidados como o jornalista e editor Matinas Suzuki Jr. no lançamento de seu mais novo romance, "Do Começo ao Fim" (editora Alfaguara), na noite de segunda-feira (29). O evento foi sediado na Ria Livraria, em São Paulo.

