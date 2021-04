Rodolffo é eliminado do BBB 21 com 50,48% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodolffo foi eliminado no Paredão desta terça-feira (6), o décimo do Big Brother Brasil 21 (Globo). O cantor sertanejo foi quem mais votos (50,48%) para deixar a casa e está fora da disputa.

Com isso, permanecem na casa Caio e Gilberto que também disputavam o Paredão. Eles ficaram com 44,09% e 5,43% dos votos, respectivamente. Gilberto foi indicado pela líder Viih Tube. A youtuber disse que tem receio com relação ao participante e não tem como levar isso em consideração.

Na votação da casa no confessionário, ficaram empatados com quatro votos Juliette e Rodolffo. A líder precisou desempatar o jogo. Ela livrou a amiga e emparedou o cantor sertanejo.

Após ser emparedado, Rodolffo iniciou uma nova rodada de votação aberta na sala. Houve novo empate, desta vez entre Juliette e Caio. Viih Tube novamente salvou a amiga.

Porém, com a indicação, Caio teve direito a um contragolpe. Com isso, Juliette acabou emparedada.

Depois, três emparedados tiveram direito de jogar a Prova Bate e Volta. Apenas Gilberto, por ter sido a indicação da líder, não teve essa possibilidade.

Eles sortearam a ordem em que participariam, ficando assim: Caio, Rodolffo e Juliette. Era uma prova de sorte, com três fases. Na primeira, eles tinham que achar, entre diversos totens, uma caixa de tintura da patrocinadora. Na segunda, precisavam encontrar um card, assim como na última.

Quem levou a melhor foi Juliette, o que fez com que os demais fossem parar no Paredão junto com Gil.