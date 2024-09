Rock in Rio abre venda antecipada de bebidas e comida; saiba os preços

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio já abriu a venda antecipada de bebidas e de comida para serem consumidos dentro do festival. A possibilidade de adquirir com antecedência o que consumir no evento é uma das novidades da edição que celebra 40 anos da marca.

Quem comprar alimentos ou bebidas pelo aplicativo do Rock in Rio pode adquirir os itens com os vendedores ambulantes que vão circular pelo Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, onde acontece o festival. Também podem resgatar as compras nas áreas de alimentação do evento, onde vão encontrar filas sinalizadas e preferenciais.

A retirada será feita por meio da apresentação do QR Code gerado no celular no momento da compra. As vendas já estão abertas no aplicativo oficial do Rock in Rio, e podem ser feitas até as 12h de cada um dos dias do evento. Quando as portas do festival se abrirem, as vendas antecipadas não serão mais permitidas para aquele dia.

Entre os itens à venda antecipadamente estão o chope, a R$ 19 (sendo R$ 12,50 se houver reuso do copo), diversas opções de lanche incluindo hambúrguer por R$ 33 e frango frito por R$ 18, refrigerante por R$ 14, copo de água por R$ 6 e energético por R$ 17.