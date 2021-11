Roberto e Erasmo Carlos têm recurso negado na Justiça por posse de músicas

Não bastasse isso, Roberto Carlos tem de conviver com outros tipos de perrengues. Nesta segunda-feira (22), em imagens que circulam pela internet é possível ver o cantor com o carro parado por falta de gasolina em pleno Rio de Janeiro.

O objetivo, segundo eles no processo, não seria vender as obras, mas potencializar os benefícios econômicos de suas criações. Mas nessa nova fase do julgamento ficou definido que eles, de fato, teriam feito a transferência dos direitos à empresa.

O processo começou em 2019 e já em primeira instância a dupla havia perdido. Eles queriam a rescisão de um contrato com a editora e alegavam que nunca teriam tido a ideia de ceder os direitos autorais a ela, apenas dado a oportunidade de explorar as músicas.

