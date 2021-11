Maiara e Fernando são flagrados aos beijos após término

"Duas caipirinhas séquicis", disse Maiara em seu Instagram. A cerimônia foi conduzida por Sorocaba, que se vestiu de padre. "Soropadre?! Muita música e muita risada!", disse o cantor em seu perfil no Instagram. Maraisa foi testemunha do enlace, e Maiara carregada por Fernando.

Maiara e Fernando foram o casal que representou o casamento caipira, uma sátira dos casamentos tradicionais. Maiara e Maraisa estavam vestidas a caráter com roupas típicas caipiras com direito a véu e grinalda para a noiva.

No início do ano, Maiara ficou noiva de Fernando Zor após ter sido pedida em casamento durante uma viagem para Dubai.

