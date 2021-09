Roberto Carlos agradece mensagens de apoio por morte de Dudu Braga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberto Carlos, 80, usou as redes sociais para falar àqueles que mandaram palavras de apoio após a morte do filho, Dudu Braga. "Agradeço de todo coração a todos que me enviaram mensagens e manifestações de amor e de carinho", compartilhou na noite deste sábado (11).

"Muito obrigado e que o nosso Deus de bondade proteja e abençoe a todos nós. Amém", finalizou. Fafá de Belém, Adriane Galisteu e Luiza Tomé estão entre as celebridades que se solidarizaram com o Rei. "Deus te guarde sempre. Muita luz e força", escreveu Simony.

O baterista, produtor musical, radialista e palestrante Roberto Carlos Braga Segundo, mais conhecido como Dudu Braga morreu nesta quarta-feira (8), aos 52 anos. A informação foi confirmada ao F5 por fontes próximas à família e por sua assessoria de imprensa.

O músico estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, para tratar de um câncer de peritônio, membrana que envolve os órgãos da cavidade abdominal. Segundo o hospital, ele passou por uma série de internações para tratamento quimioterápico e cirurgia.

Em setembro de 2020, em entrevista a José Luiz Datena, ele afirmou que a doença havia sido descoberta no começo, mas não tinha cura. "Talvez viva de quimio em quimio", disse na época.

Em 2019, Dudu já havia enfrentado um câncer no pâncreas. Na época, por causa do tratamento, ele suspendeu shows que faria com a banda RC na Veia e as palestras que havia marcado, mas manteve a participação que fazia na programação da rádio Bandeirantes.

Dudu deixa a esposa, Valeska Braga, com quem estava havia mais de 17 anos. O relacionamento foi oficializado em uma cerimônia íntima realizada há poucas semanas, com a presença do pai dele.

Os dois tiveram Laura há 5 anos. Com a menina, o músico se apresentou no especial de final de ano de Roberto em 2018. Além disso, ele também era pai de Giovanna, 22, e Gianpietro, 17, frutos de uma relação anterior.

Um dia após a morte de Dudu, o Rei publicou em sua página oficial no Instagram uma homenagem ao filho. No conteúdo antigo a apresentadora Ana Furtado pergunta se ele tem algum ídolo. "Eu tenho um grande ídolo na minha vida: meu filho", responde ele. Na sequência, Dudu aparece em um outro registro e diz: "Vou falar o que ele sempre fala para mim: que Deus proteja e te abençoe. Te amo muito, paizão".

Emocionado, Roberto Carlos afirma: "Dudu é fantástico. Ele é o máximo".

Um outro vídeo com várias fotos de Roberto Carlos e do filho também foi publicado no Instagram do cantor com legenda assinada como "equipe RC": "Dudu, você para nós é inesquecível e insubstituível. Até breve", afirma o texto.